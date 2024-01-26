Владимирские школьники приняли участие в квесте, посвященном 80-летию освобождения города-героя...

Владимирские школьники приняли участие в квесте, посвященном 80-летию освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокадыДля пяти владимирских школ региональное отделение "Волонтеров Победы" организовало квест, посвященный 80-летию освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. За интеллектуальной игрой наблюдала Мария Артес.- Я влюбленный и смущенный пред тобой, клен зеленый, да клен кудрявый...Исполнить песни военных лет, узнать о героях СССР и о том, как жили люди блокадного Ленинграда. Пять владимирских школ приняли участие в образовательном квесте.Мария Артес:- Зимнее утро и интеллектуальные игры на свежем воздухе. Всего 6 этапов. Ребят ждут интересные задания. Одно из них,например, азбука Морзе. Нужно правильно ответить на вопросы, а ключ к ответам - в их руках.Изучение истории Великой Отечественной в интерактивном формате. Ребята говорят по секрету: интереснее, чем в школе. К тому же, соревновательный момент присутствует.- Мы явились не для шутки, мы - команда, мы - Гришутки..Ксения Кулиева - ученица 10 "А" класса, школа №40:- Я узнала довольно много фактов про блокаду Ленинграда, как определить капитана по одежде.Софья Титова - ученица 10 "А" класса, школа №40:- Мы слушали много разных песен. И я для себя узнала новые военные песни. Которые, возможно, в будущем буду кому-то показывать и давать послушать.- Такие мероприятия проводятся с целью для того, чтобы мы, дети 21 века, больше знали о блокадном Ленинграде, о том, как жили люди в то время. Потому что жили они очень тяжело.Через этапы - к знаниям. Квест организовали ребята из регионального отделения "Волонтеры победы". Говорят, главная миссия таких игр - сохранение исторической памяти.Всеволод Уляков - региональный руководитель владимирского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы":- Единственный выход не повторить события Великой Отечественной войны - это их помнить. Это знать нашу историю. Когда человек ее знает и когда действительно, та боль, которую пережил советский народ, она вот здесь вот, в сердце, мы не дадим этого повторить.А в этом году, 27 января, исполнится ровно 80 лет, как советская армия освободила Ленинград от фашисткой блокады.Мария Артес. Илья Хлудов. "Вести - Владимир".