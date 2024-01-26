Об этом написали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Владимирские сотрудники МЧС тренируются десантироваться с парашютом и без него. Об этом написали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.Учения продлятся до 9 февраля. Спасателям предстоит отработать парашютные и беспарашютные прыжки с вертолёта Ми-8, в последнем случае спасатели будут отрабатывать эвакуацию с помощью СУРа – спускового устройства роликового.Такие навыки пригодятся сотрудникам МЧС для работы на труднодоступной местности. Например, для эвакуации пострадавших с отрезанных территорий. Кроме того, это пригодится для доставки грузов в зону ЧС.