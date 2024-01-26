Владимирский гусляр Анастасия Старчак и хор Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря впервые дали...

Владимирский гусляр Анастасия Старчак и хор Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря впервые дали совместный большой концерт.Он состоялся в центре культуры и искусств на соборной. А мы увидим, как проходила репетиция в стенах суздальского храма. Где акустика, воистину, создана для такого творческого дуэта.Перекличка таких разных голосов. Невесомые переливы гуслей и внушительные басы хора Спасо-Евфимиева монастыря, на фоне которых струны звучат особенно хрупко.Они дополняют друг друга как в музыке духовной - "Душа моя прегрешная", "Уж вы голуби" и в "песне Богородицы". Так и в мотивах, знакомых каждому.- Также падает листва в садах... И куда-то всё спешат такси...Аккомпанирует хору Анастасия Старчак, лауреат международных конкурсов. По её словам, давно мечтала создать проект именно с суздальским хором. Название совместного концерта - "Душа и гусли". Единение голоса и будто говорящих струн.Анастасия Старчак, гусляр:- Я играю медиатором - такой вот ногтевой пластиночкой. И представляю, что у меня в руке смычок от скрипки.- И меня так учили, и я буду своим воспитанникам передавать этот опыт. Очень важно художественно мыслить, произносить художественно ноты, вкладывать в них огромный смысл. И тогда гусли будут звучать, как голос.Анастасия Старчак уверена: это лишь начало совместного музыкального эксперимента. Его участники пробуют новые форматы, работают и со звуком и со светом. Например, одна из самых популярных программ хора "Поющие фрески", когда под сводами храма лики будто оживают под священные песнопения.Сергей Понюхов, солист хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Кто-то плачет, кто-то восторгается... На кого-то, может, это не сильно действует эмоционально. Мы стараемся создать такую атмосферу отрешенности. Каких-то высоких чувств.Антон Пахомов, художественный руководитель хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Почувствовать ту любовь и счастье, когда мурашки бегут по телу.- Когда удается найти духовную связь с людьми, это чувствуется, и мы это чувствуем.Светские песни - редкость в программе хора. Но и они могут быть божественно проникновенны, и молитвенны. Главное - слушать сердцем.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир".