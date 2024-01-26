Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.

Следователи владимирского СК возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Так, в Курлово Гусь-Хрустальном района утром 20 января сгорел частный дом, где под завалами было найдено два тела – женщины 1961 года рождения и её 15-летнего внука. Следователи сразу же провели осмотр места происшествия.Были изъята электропроводка и газовое оборудование. Вскоре сотрудники СУ СК проведут ряд медицинских и судебных экспертиз, чтобы установить точные причины возгорания.