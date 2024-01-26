В четверг, 25 января, на катке «Молодёжный» в Центральном парке Владимира состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества.

В четверг, 25 января, на катке «Молодёжный» в Центральном парке Владимира состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества. Об этом рассказала мэрии.К собравшимся жителям обратилась заместитель главы горадминистрации Елена Запруднова, которая пожелала владимирцам здоровья, благополучия и выразила надежду, что нынешние студенты останутся жить и работать во Владимире.В парке работали тематические фотозоны, интерактивные площадки, проводились различные конкурсы. Кульминацией вечера стала дискотека на льду.