Во Владимире из-за проблем с электросетями закрыли бассейн на стадионе «Лыбедь».
Как стало...
Во Владимире из-за проблем с электросетями закрыли бассейн на стадионе «Лыбедь».
Как стало известно, во Владимире закрыли популярный бассейн на стадионе «Лыбедь».
Сообщается, что была обнаружена проблема в электроустановках – распределительных и групповых сетях, идущих от электрощитов. Именно там «вскрылись» серьёзные неполадки.
Как сообщили ряду СМИ в дирекции стадиона «Лыбедь», работы по устранению проблем могут затянуться на два месяца. Нужно менять всю электрику. А это значит, что бассейн откроется лишь к весне.
Посетителей предупреждают, что сам фитнес-центр эти проблемы не затронули. Не работает лишь бассейн.
Фото: стадион33.рф