Во Владимире из-за проблем с электросетями закрыли бассейн на стадионе «Лыбедь». Как стало...

Во Владимире из-за проблем с электросетями закрыли бассейн на стадионе «Лыбедь».Как стало известно, во Владимире закрыли популярный бассейн на стадионе «Лыбедь».Сообщается, что была обнаружена проблема в электроустановках – распределительных и групповых сетях, идущих от электрощитов. Именно там «вскрылись» серьёзные неполадки.Как сообщили ряду СМИ в дирекции стадиона «Лыбедь», работы по устранению проблем могут затянуться на два месяца. Нужно менять всю электрику. А это значит, что бассейн откроется лишь к весне.Посетителей предупреждают, что сам фитнес-центр эти проблемы не затронули. Не работает лишь бассейн.Фото: стадион33.рф