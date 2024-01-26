Во Владимире могут появиться новые маршруты с коротким плечом Во Владимире в ближайшее время...

Во Владимире могут появиться новые маршруты с "коротким плечом"Во Владимире в ближайшее время могут появиться новые маршруты с так называемым "коротким плечом". Они будут обслуживать население присоединенных территорий: Юрьевца, Энергетика и Коммунара. Об этом на презентации комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения до 2032 года заявил сегодня заместитель главы города Глеб Серегин.Глеб Серёгин, заместитель главы Владимира:- Несколько всего процентов едут от конечной до конечной, при этом, если мы добавляем на длинный маршрут автобусы, чтобы соблюдать расписание, их необходимо больше. Пробки и аварии никто не отменял и длинное плечо - это перепробег.Специалисты городского управления транспорта на протяжении года изучали мнения и пожелания жителей. Комплексная схема разрабатывалась с привлечением общественников и урбанистов, депутатов горсовета. Не исключено, что во Владимире в скором будущем появятся Троллейбусы на автономном ходу, которым не требуются контактные линии. Также появятся новые проездные билеты.На 60 поездок, безлимитный на сутки и так называемый пересадочный тариф, то есть второй билет до нужной остановки будет значительно дешевле. Нововведения потребуют дополнительные кадры: водителей и кондукторов, но, как заявляют в мэрии, с этим проблем не возникнет.Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- "Владимирпассажиртранс" выполняет рейсы в полном объеме, то есть он укомплектован водительским составом, есть, конечно, там кадровый голод маленький, процентов 10-15 у них не хватает, но выход у них составляет 93 процента на сегодняшний день, то есть перевозчики должны сами решать вопросы связанные с зарплатой, в тарифе все это заложено.