В 2024 году на благоустройство дворовых территорий во Владимире будет выделено более 380 млн рублей.

В 2024 году на благоустройство дворовых территорий во Владимире будет выделено более 380 млн рублей. Об этом в своём рассказал глава города Дмитрий Наумов.Благоустройство дворов осуществляется по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как отметил Дмитрий Наумов, во Владимире в первую очередь планируют привести в порядок территории со сквозными проездами. Здесь положат новенький асфальт, восстановят тротуары, поставят лавочки и урны.Уже сегодня депутаты проводят встречи с жильцами МКД и помогают собственникам оформить протоколы собраний.«Если сбор первичных документов пройдёт быстро и эффективно, уже весной текущего года состоятся торги по выбору компаний, которые будут заниматься работами по благоустройству дворов», - написал Дмитрий Наумов.