Преступление произошло в июле прошлого года в Добром. 48-летний владимирец позвал к себе в гости двух знакомых, чтобы выпить. Как нам удалось узнать у своего источника, все случилось в одном из

Преступление произошло в июле прошлого года в Добром. 48-летний владимирец позвал к себе в гости двух знакомых, чтобы выпить. Как нам удалось узнать у своего источника, все случилось в одном из домов на улице Соколова-Соколенка. Приятели были знакомы давно и жили по соседству. 48-летний обвиняемый работал в супермаркете кассиром. И вот летним днем мужчины решили