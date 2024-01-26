Военная ипотек пользуется популярностью у жителей Владимирской области. В 2023 году ей воспользовались 122 семьи военнослужащих, которые купили собственное жилье. Об этом сообщили в областном

Военная ипотек пользуется популярностью у жителей Владимирской области. В 2023 году ей воспользовались 122 семьи военнослужащих, которые купили собственное жилье. Об этом сообщили в областном правительстве. Всего за время действия программы военные приобрели более 1600 жилых помещений. Еще 23 семьи переехали в жилые дома с земельными участками со средней площадью порядка 110 квадратных метров. По