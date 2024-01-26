39-летнего жителя Московской области признали виновным в убийстве родного отца.

39-летнего жителя Московской области признали виновным в убийстве родного отца. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Страшное преступление было совершено в Гусь-Хрустальном районе в ночь с 5 на 6 мая прошлого года. Отец и сын распивали спиртные напитки в частном доме. Мужчины поссорились, и осуждённый стал избивать родственника молотком и разными предметами. Потерпевший получил тяжёлые травмы и умер на месте.Суд приговорил отцеубийцу к 6 годам заключения в колонии строгого режима.