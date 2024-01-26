Во Владимирской области работодатели не смогут увольнять родителей-одиночек. И касаться это...

Во Владимирской области работодатели не смогут увольнять родителей-одиночек.И касаться это нововведение будет не только нашего региона, но и всей России. Дума поддержала усиление соцгарантий для матерей и отцов-одиночек. Их не смогут уволить, если ребенку нет 16 лет.С законопроектом более детально можно ознакомиться по ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/421568-8Сейчас Трудовой кодекс запрещает увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка.«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан - участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», — сказано в документе.Фото: freepik.com