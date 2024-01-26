Во Владимирской области стартовала Всероссийская зимняя акция Дети-детям
В рамках этого проекта...
Во Владимирской области стартовала Всероссийская зимняя акция "Дети-детям"
В рамках этого проекта активисты "Движения Первых" помогают детским садам.
Сейчас главная задача ребят - уборка снега на площадках дошкольных учреждений. Вооружившись лопатами, они расчищают тропинки, чтобы малыши смогли наслаждаться прогулками на свежем воздухе.
К акции уже присоединились около 800 активистов, которые убрали территории более 80 детсадов.
- Мне очень нравится чистить снег, потому что мы помогаем людям и это самое главное.