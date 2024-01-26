Во Владимирской области стартовала Всероссийская зимняя акция Дети-детям В рамках этого проекта...

Во Владимирской области стартовала Всероссийская зимняя акция "Дети-детям"В рамках этого проекта активисты "Движения Первых" помогают детским садам.Сейчас главная задача ребят - уборка снега на площадках дошкольных учреждений. Вооружившись лопатами, они расчищают тропинки, чтобы малыши смогли наслаждаться прогулками на свежем воздухе.К акции уже присоединились около 800 активистов, которые убрали территории более 80 детсадов.- Мне очень нравится чистить снег, потому что мы помогаем людям и это самое главное.