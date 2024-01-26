За прошлый год в регионе появились два десятка новых проекционных пешеходных переходов. Их установили в поселках и селах региона. Техника высвечивает проекцию “зебры” на переход,

За прошлый год в регионе появились два десятка новых проекционных пешеходных переходов. Их установили в поселках и селах региона. Техника высвечивает проекцию “зебры” на переход, таким образом она дублирует и усиливает визуальный эффект существующей разметки. Как сообщают во “Владупрадоре”, специальное оборудование поставили в наиболее опасных для пешеходов местах, где оживленное движение. Также “световые зебры” появились