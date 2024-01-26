С 2023 года из бюджета Владимирской области начали выделять средства на консервацию объектов культурного наследия религиозного значения. Дело в том, что большинство подобных памятников ..

С 2023 года из бюджета Владимирской области начали выделять средства на консервацию объектов культурного наследия религиозного значения. Дело в том, что большинство подобных памятников истории сейчас не используют, и их состояние ухудшается с каждым годом. Единственный выход – законсервировать здание.- Сюда входит усиление стен, восстановление кирпичной кладки, фиксация трещин, закрытие доступа в указанный объект. Это позволяет в течение какого-то времени не беспокоиться о том, что может произойти обрушение, - пояснила начальника инспекции госохраны объектов культурного наследия Мария Волозина.По поручению губернатора теперь подобные работы будут проводить на постоянной основе – минимум по три объекта в год.В 2024-м в список вошли: Никольская церковь (Киржачский район), датируемая 1830-1863 гг, Казанская церковь 18 века в с. Семеновское Собинского района и Воскресенский храм 1807 г. (Судальский район).Напомним, что годом ранее были законсервированы Никольская (Суздальский район) и Введенская (Камешковский район) церкви.