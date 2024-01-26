Теперь родителей, в одиночку воспитывающих детей до 16 лет, нельзя увольнять по инициативе работодателей.

Теперь родителей, в одиночку воспитывающих детей до 16 лет, нельзя увольнять по инициативе работодателей. Такой закон принял российский парламент. Об этом в своём сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«В Год семьи считаю это важным шагом в защиту детства. В неполной семье если родитель лишается работы, то в первую очередь пострадают дети. Фактически семьи остаются без средств к существованию, а этого допустить никак нельзя», - написал Алексей Говырин.Отмечается, что данная норма распространяется как на матерей, так и на отцов-одиночек, а также прочих родственников, взявших на себя ответственность по воспитанию детей. Отныне одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, могут лишить работы лишь за грубое нарушение, а также за многократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей или при ликвидации предприятия.