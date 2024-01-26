Во Владимирском государственном университете День студента отпраздновали по-спортивному И...

Во Владимирском государственном университете День студента отпраздновали "по-спортивному"И по-спортивному День студента отметили во владимирском госуниверситете. Открыл мероприятие ректор Анзор Саралидзе, забив первую шайбу.Проведение товарищеского хоккейного матча и молодежное соревнование по биатлону - добрая традиция в ВлГУ. В них принимают участие студенты, преподаватели и сотрудники. В опорном вузе региона учатся 18 тысяч студентов и из них 250 Татьян.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- По доброй традиции и мы сегодня организовали спортивный праздник. Студенты нашего университета сегодня играют в хоккей, на хоккейной площадке и биатлон. У нас сегодня утром была встреча со студентами Владимирского университета и других вузов. С большим удовольствием пообщались в таком формате открытого диалога, поздравили, конечно, с праздником. Вспомнили годы наших времен. Студенческие годы - самые яркие.Ульяна Обухова, студентка ВлГУ:- Хороший праздник, в котором я не так давно - начал для меня что-то значить, и я очень рада, что мы здесь, что все вместе можем собраться и провести такой праздник для всех!