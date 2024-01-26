Жители Владимирской области ведутся на новые уловки аферистов. Владимирцы играют на понижение...

Жители Владимирской области ведутся на новые уловки аферистов.Владимирцы "играют на понижение" и... проигрывают. Аферисты взяли в работу новые способы развода, предлагая доверчивым гражданам попробовать себя на биржевых торгах, инвестировать в выгодный проект и получить мгновенную прибыль. На деле - только в январе полицейские завели четыре уголовных дела по схожим эпизодам мошенничества.В прошлом году жертвами различных "дистанционных" афер стали свыше четырех тысяч жителей региона. Сумма, с которой они расстались, перевалила за миллиард рублей. Это не считая "латентных" преступлений, о которых не заявляют в полицию, подчеркивают в УМВД. Внезапные звонки из банка или из эФэСБэ по-прежнему в тренде. На брифинге в отделении Центробанка правоохранители и представители регулятора рассказали о новациях на рынке коллективного надувательства.Илья Моисеев, замначальника отдела УМВД России по Владимирской области:- Последнее время мы имеем дела с функцией демонстрации экрана. Уже практически поголовно. Мошенник зубы заговаривает. Необходимо там одну кнопку нажать. Соответственно, злоумышленник видит, что происходит на экране у жертвы, с которой он общается.