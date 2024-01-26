Владимирские правоохранители арестовали 24-летнего жителя Перми.

Владимирские правоохранители арестовали 24-летнего жителя Перми. Мужчину подозревают в совершении краж из магазинов региональной столицы. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка установили, что молодой человек действовал в двух торговых точках. В обоих случаях он брал с полок детские смеси, клал их в сумку и уходил. Общая сумма украденного товара превысила 10 тыс. рублей.Подозреваемого задержали, и на допросе он во всём признался. Детскую смесь гражданин реализовывал на рынках.В настоящий момент в отношении жителя Перми возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.