Перед судом предстанет 48-летний владимирец.

Перед судом предстанет 48-летний владимирец. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла летом прошлого года во Фрунзенском районе региональной столицы. Правоохранители установили, что фигурант распивал алкоголь с двумя приятелями. Во время застолья обвиняемый поссорился с хозяином помещения и ударил его ножом в живот. Владимирец испугался и попытался оказать потерпевшему помощь. Раненого мужчину отвезли в больницу, но через некоторое время он умер.В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.