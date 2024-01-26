Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля. Заместителем прокурора...

Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля.Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Сообщается, что 21 июля 2023 года обвиняемый, находясь у себя в квартире, распивал спиртное с двумя знакомыми. В процессе отдыха между хозяином дома и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого они оскорбляли друг друга.«В порыве ярости обвиняемый взял со стола, за которым сидели мужчины, кухонный нож и нанес им потерпевшему один удар в живот, от которого тот упал на пол и стал истекать кровью...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Второй приятель вызвал скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, через месяц скончался.Уточняется, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.В данный момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: freepik.com