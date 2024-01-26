Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля.
Заместителем прокурора...
Жителю Владимира грозит до 15 лет лишения свободы за убийство приятеля.
Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.
Сообщается, что 21 июля 2023 года обвиняемый, находясь у себя в квартире, распивал спиртное с двумя знакомыми. В процессе отдыха между хозяином дома и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого они оскорбляли друг друга.
«В порыве ярости обвиняемый взял со стола, за которым сидели мужчины, кухонный нож и нанес им потерпевшему один удар в живот, от которого тот упал на пол и стал истекать кровью...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Второй приятель вызвал скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, через месяц скончался.
Уточняется, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.
В данный момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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