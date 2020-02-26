26.02.2020

2020-02-26 11:55:03

4300 исполнительных листов стоят на контроле судебных приставов

Во Владимире проведены рейды по взысканию алиментов.

По 20 исполнительным производствам произведены выходы по месту жительства должников, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.

В итоге, по 7 исполнительным производствам арестовано имущество должников.

А по 13 исполнительным производствам установлены источники доходов должников и вынесены соответствующие постановления об обращении взыскания на доходы должников.