В Твери автобус маршрута №208 протаранил шесть припаркованных автомобилей возле здания управления МВД России. Резкая смена курса была вызвана неожиданным маневром попутной машины.

В Твери автобус маршрута №208 протаранил шесть припаркованных автомобилей возле здания управления МВД России, в том числе, как минимум, одну полицейскую машину.Момент аварии попал на видео, снятое регистратором, установленным в кабине общественного транспорта, и камерой наблюдения. Опубликованные кадры демонстрируют, что резкая смена курса автобуса была вызвана неожиданным маневром попутной машины.В припаркованных автомобилях, как сообщает издание Tverigrad.ru, не находилось ни одного человека. Автобус перевозил 15 пассажиров, никто из них не пострадал.