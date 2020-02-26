В марте в России стартуют продажи двух моделей Mitsubishi, оснащенных встроенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.

В марте в России стартуют продажи двух моделей Mitsubishi, оснащенных встроенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.На кроссоверах Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+ и Instyle, а также во всех дизельных внедорожниках Pajero Sport в комплектации Instyle будут доступны все функции Яндекс.Авто.Mitsubishi OutlanderЭто навигатор, стриминговый сервис Яндекс.Музыка (клиент сам оформляет платную подписку), оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Всеми функциями можно управлять голосом через голосового ассистента Алису.Mitsubishi Pajero SportПосле покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки и дополнительные 2 ГБ в месяц (предоплаченный период по указанным сервисам - 12 месяцев со дня активации).Pajero SportMitsubishi сообщает, что цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе компании в Калуге.