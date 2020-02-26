Банк Англии заявил, что банки должны активизировать усилия по отказу от использования лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), если они хотят избежать более жестких условий заимствований у центрального банка. Об этом сообщает Reuters.

Банк Англии заявил, что банки должны активизировать усилия по отказу от использования лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), если они хотят избежать более жестких условий заимствований у центрального банка. Об этом сообщает Reuters.Надежность бенчмарка была поставлена под сомнение после серии скандалов, когда выяснилось, что трейдеры ряда банков манипулировали ставкой, предоставляя ложные данные.Банк Англии и крупные дилеры в Великобритании поддержали ставку SONIA (Sterling Overnight Index Average) как предпочтительный "почти безрисковый" бенчмарк. SONIA должна заменить LIBOR к концу 2021 года.Участники рынка начали использовать SONIA для новых фьючерсных контрактов, но прогресс на рынке денежных займов был более медленным."Нам нужно еще одно решительное ускорение усилий в 2020 году, чтобы обеспечить принятие безрисковых ставок по всему спектру контрактов в фунтах стерлингов, и LIBOR навсегда останется в прошлом", — заявил исполнительный директор Банка Англии по рынкам Эндрю Хаузер.Банк Англии начнет публиковать "составной" индекс SONIA с июля, чтобы способствовать переходу от LIBOR в кредитах.