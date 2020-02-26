Во втором матче вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов испанская Барселона гостила в Неаполе, где встречалась с местным футбольным клубом Наполи. Выявить победителя соперникам не удалось – матч завершился со счетом 1:1.

Во втором матче вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" гостила в Неаполе, где встречалась с местным футбольным клубом "Наполи". Выявить победителя соперникам не удалось – матч завершился со счетом 1:1.Неаполитанцы активно начали матч и именно они первыми поразили ворота соперника. По истечении получаса игры счет открыл Дрис Мертенс. Выровнять положение каталонцам удалось уже после перерыва. На 57 минуте голом отметился Антуан Гризманн.Кроме того, "Барса" завершала матч в меньшинстве – буквально за одну минуту чилийский полузащитник Артуро Видаль получил две желтые карточки, трансформировавшуюся в красную, и покинул поле стадиона "Сан-Паоло". Чилиец не примет участие в ответной встрече.Второй поединок "Барселоны" и " Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.