В среду биткоин продолжил снижение, преодолев отметку ниже $9000 - ключевой уровень, за которым аналитики наблюдают как за потенциальной линией поддержки.

В среду биткоин продолжил снижение, преодолев отметку ниже $9000 — ключевой уровень, за которым аналитики наблюдают как за потенциальной линией поддержки. Рыночная капитализация биткоина составила $159.72 млрд. На момент публикации, биткоин котировался на уровне $8757.32 за монету.Первая криптовалюта падает третий день, потери составили почти 9% за неделю. По мнению аналитиков, ралли может не возобновиться в ближайшее время. В то же время глава Herjavec Group Роберт Херьявек считает, что курс биткоина в будущем сможет подняться до $100 000.В среду волна распродаж накрыла и другие криптовалюты, включая Bitcoin Cash, Dash, EOS и Ether, каждая из которых упала более чем на 10%. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto потерял почти 10%, что является самым большим падением с сентября.Все без исключения криптовалюты из первой пятерки падают. Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $253.10 млрд., согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 63.05%.Ethereum (эфир) за сутки упал на 11.11%. Рыночная капитализация составила $24.51 млрд. Стоимость одного токена ETH — $223.11. В отношении криптовалюты Ripple также преобладают медвежьи настроения. Суточное снижение составило 10.18%. Рыночная капитализация составила $10.09 млрд. На момент публикации, Ripple котировался на уровне $0.23 за монету. Стоимость криптовалюты Bitcoin Cash за 24 часа упала на 12.07%. Рыночная капитализация составила $5.68 млрд. Стоимость одного токена BCH — $310.38.Аргументы о том, что самый известный цифровой токен служит убежищем во время рыночных потрясений, поутихли на этой неделе, так как биткоин упал на фоне интенсивного интереса к продажам на рынке акций. К негативным настроениям добавились комментарии известного инвестора Уоррена Баффета, который сказал на этой неделе, что криптовалюты "в основном не имеют ценности".Негативное высказывание о цифровых активах со стороны известного бизнесмена прокомментировал сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано. По его словам, мнение Уоррена Баффета не является основательным, поскольку миллиардер, как он считает, просто не разобрался в технологии работы криптовалют и их потенциале.Соучредитель Morgan Creek отметил в интервью, что биткоин в будущем может стать резервной валютой и победит в «соревновании» с центробанками.