Российская премьер-лига представила новый трофей, который будет вручаться чемпиону России по футболу. Новый кубок получит команда, выигравшая текущий чемпионат России. Турнир завершится 17 мая 2020 года.

Российская премьер-лига представила новый трофей, который будет вручаться чемпиону России по футболу. Новый кубок получит команда, выигравшая текущий чемпионат России. Турнир завершится 17 мая 2020 года.Трофей выполнен из латуни, а его верхний слой покрыт золотом и никелем. Теперь новый кубок чемпионов будет весить шесть килограмм, а его высота составляет 65 сантиметров. Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал смену трофея."Мы рады представить новый трофей чемпионов РПЛ. Главная его ассоциация – это мяч, который вонзается в сетку ворот – заявил Прядкин, слова которого приводит официальный сайт премьер-лиги. – Кубок получился очень динамичным, красивым и главное уникальным"