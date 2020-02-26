Экономика Германии оказалась близка к стагнации в первом квартале из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на институт экономических исследований DIW.

Экономика Германии оказалась близка к стагнации в первом квартале из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на институт экономических исследований DIW.По оценкам DIW, ВВП Германии в первом квартале увеличится всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом."Однако пока эффект коронавируса неясен и не может быть определен количественно", — отметил директор экономического подразделения DIW Клаус Михельсен.Данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) на этой неделе показали, что ВВП Германии в четвертом квартале 2019 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Чистая торговля сократила рост ВВП на 0,6 процентного пункта.В 2019 году крупнейшая экономика Европы выросла на 0,6%, минимальными темпами со времен долгового кризиса в еврозоне в 2013 году.Перспективы экономики Германии, в значительной степени зависящей от экспорта, омрачает вспышка коронавируса, которая наносит удар по глобальным цепочкам поставок.Немецкая промышленность особенно пострадает, если вспышка COVID-19 приведет к нарушению поставок оптовых товаров из Китая, предупредил Михельсен.