Экономика Мексики сократилась в 2019 году впервые за десять лет на фоне падения промышленного производства и инвестиций.

Экономика Мексики сократилась в 2019 году впервые за десять лет на фоне падения промышленного производства и инвестиций.ВВП в IV квартале сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического института. Предварительные данные указывали на нулевой рост.В годовом выражении ВВП Мексики сократился в IV квартале на 0,5%.В целом в 2019 году экономика Мексики сократилась на 0,1% после роста на 2,1% в 2018 году. Спад по итогам года был зафиксирован впервые со времени мирового кризиса 2009 года.Промышленное производство в стране в прошлом году упало на 1,8%. Рост в сфере услуг замедлился до 0,4% с 2,9% в 2018 году.Слабость инвестиций в основном обусловлена сменой правительства и некоторыми направлениями политики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, такими как сдерживание открытия энергетического сектора для частных и иностранных инвестиций, отмечает The Wall Street Journal.В то время как прямые иностранные инвестиции в Мексику были стабильны в прошлом году на уровне около 33 миллиардов долларов, частные и государственные инвестиции в основной капитал за 11 месяцев прошлого года упали на 5,1%.Ранее в этом месяце Центральный банк Мексики снизил базовую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд — на 25 базисных пунктов до 7%. Баланс рисков для экономического прогноза смещен в сторону понижения, отметил регулятор.