Продление ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову признано законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд в среду, 26 февраля.

Продление ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову признано законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд в среду, 26 февраля.Подсудимый останется под стражей до 26 марта. К этому времени экс-министр проведет в СИЗО уже год. Апелляционная инстанция отказалась по просьбе защиты смягчить обвиняемому меру пресечения, сообщает "Интерфакс".Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности, легализации преступных доходов, а также особо крупном мошенничестве.По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил организованное преступное сообщество. С соучастниками он путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания", а также АО "Региональные электрические сети" похитил четыре миллиарда рублей, которые затем были выведены за рубеж.Также Михаил Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, руководя принадлежащими ему компаниями.Экс-министр, в свою очередь, все обвинения отрицает.В январе подсудимый пожаловался, что у него в СИЗО развился острый невроз, который сопровождается развитием нарушений опорно-двигательной системы.