Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард после крупного поражения в первом матче 1/ финала Лиги чемпионов от мюнхенской Баварии (0:3) признался, что соперник его в чувство. Наставник синих отметил уровень соперника.

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард после крупного поражения в первом матче 1/ финала Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3) признался, что соперник его в чувство. Наставник синих отметил уровень соперника."Нужно быть предельно честным — мы провели плохой матч. "Бавария" была сильнее нас во всех компонентах, это неплохо отрезвляет, — цитирует Лэмпарда Спорт24.Ru. – Из-за такого уровня игры они из года в год борются за победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я разочарован – мы не смогли сыграть лучше. Теперь мы должны принять это поражение и работать дальше".Напомним, что "Челси" сыграет ответный матч с "Баварией" в Мюнхене 18 марта. Игра состоится на стадионе "Олимпиаштадион".