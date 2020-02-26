Несмотря на то, что до премьеры самой мощной на сегодня версии Октавии остались считанные дни, до сих пор Skoda не распространяла ее фотографий. А сейчас благодаря фотошпионам надобность в них почти отпала.

Несмотря на то, что до премьеры самой мощной на сегодня версии "Октавии" остались считанные дни, до сих пор Skoda не распространяла ее фотографий. А сейчас благодаря фотошпионам надобность в них почти отпала.На изображениях, опубликованных изданием Motor1, будущий спорткар запечатлен практически без прикрытия: единственным видимым элементом маскировки можно считать накладки на передний бампер, имитирующие противотуманные фары дореформенной "Октавии".Судя по фото, визуальной агрессии вместе с литерами RS самый мощный представитель семейства получит лишь необходимый минимум: в списке отличий Octavia RS от стандартных модификаций можно назвать чуть более развитые бампера, накладки на пороги, большие колесные диски и измененное оформление выхлопной системы, причем, похоже, два трапециевидных оконечника - это бутафория, а настоящие выхлопные трубы прячутся за бампером.Кроме того, эта Skoda Octavia определенно отличается уменьшенным дорожным просветом: спортивная версия лифтбека обзаведется подвеской с более спортивными настройками для улучшения управляемости.Известно, что первой на рынке (и на стенде Skoda в Женеве) появится гибридная модификация Octavia RS iV, силовую установку для которой позаимствуют у VW Golf GTE. Состоит она из 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя, которые совокупно развивают 245 л.с. и 400 Нм.Позже Skoda обещает представить версии "эрэски" с традиционным бензиновым мотором объемом 2,0 л (те же 245 л.с.) и дизелем на 200 л.с. Последний мотор сможет работать только вместе с 7-ступенчатым роботом, а бензиновой "Октавии" отрядят еще и 6-ступенчатую механику.