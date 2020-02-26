В Нижневартовске мальчик бежал через дорогу и попал под колеса грузовика. Момент аварии попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Нижневартовске мальчик бежал через дорогу и попал под колеса грузовика. Госавтоинспекция опубликовала видео момента аварии, снятое камерой наблюдения.В полиции отметили, что ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате аварии мальчик получил травмы, однако об их тяжести и характере не сообщается.