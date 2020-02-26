Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил свою обеспокоенность ситуацией с коронавирусом. Также глава IIHF прокомментировал возможную отмену чемпионата мира в Швейцарии, где накануне зафиксировали первый случай заражения болезнью.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил свою обеспокоенность ситуацией с коронавирусом. Также глава IIHF прокомментировал возможную отмену чемпионата мира в Швейцарии, где накануне зафиксировали первый случай заражения болезнью."Я очень надеюсь, что правительства всех государств смогут контролировать ситуацию, — заявил Фазель, слова которого приводит ТАСС. – Мы надеемся на лучшее, хоть и обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Однако что-либо говорить пока рано, до турнира больше двух месяцев"."В настоящее время все говорят о токийских Олимпийских играх, об отмене футбольных матчей. Я в курсе того, что много спортивных и не только событий по всему миру отменяются по причине коронавируса".Напомним, что эпидемия добралась до Европы. Наибольшее количество зараженных на данный момент – в Италии. Первые случае заболевания вирусом зафиксированы в Испании, Хорватии и Австрии.