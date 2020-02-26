Школьника Вячеслава Дорошенко из Иркутска, который спас девочку от похитителя, наградил медалью глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, поступок подростка вошел в фильм Юные герои России, который ведомство показало к Дню Защитника Отечества.

Школьника Вячеслава Дорошенко из Иркутска, который спас девочку от похитителя, наградил медалью глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, поступок подростка вошел в фильм "Юные герои России", который ведомство показало к Дню Защитника Отечества."Вести Иркутск" напоминают, иркутский школьник прославился на всю страну, когда помог спасти девочку, которую насильно затащил в машину неизвестный мужчина. ЧП случилось в ноябре 2019 года. Вячеслав увидел, как незнакомец силой затащил в машину маленькую девочку, которая звала на помощь. Он сообщил об этом прохожему, и оба бросились в погоню, благодаря чему преступление удалось предотвратить.