Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, предъявлено еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия. По словам адвоката, Соколов добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему.

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, предъявлено еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия.Адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему, передает "Интерфакс".По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, которая была его возлюбленной. Еще сутки тело девушки пролежало у него в шкафу, затем он решил от него избавиться. Для этого он распилил тело и разложил по разным пакетам.Когда на следующий день Соколов пошел выбрасывать останки в Мойку, он поскользнулся и упал в реку. В этот момент его увидел таксист, который и вызвал полицию.Соколов сознался в содеянном. Экспертиза признала его вменяемым. В СИЗО он написал роман о любви. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.