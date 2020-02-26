В Москве начали проводить масштабную дератизацию и отлов диких и безнадзорных животных. Такие меры приняты в качестве предотвращения распространения коронавируса.

В Москве начали проводить масштабную дератизацию и отлов диких и безнадзорных животных. Такие меры приняты в качестве предотвращения распространения коронавируса.Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что работа по отлову безнадзорных животных имеет профилактический характер. По ее словам, в социальных сетях ведется разъяснение происходящего. Андреева отметила, что граждане адекватно воспринимают данное явление, поскольку никто не хочет заболеть, сообщает РИА Новости.Коронавирус приобретает все большие масштабы. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. COVID-19 разносится по Корее, кроме того, он наводит панику в США и угрожает Бразилии.