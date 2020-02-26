Изменения в дорожной схеме ввели в недоумение жителей сразу трех подмосковных деревень. Они обнаружили, что сами проголосовали за то, чтобы участок Алтуфьевского шоссе стал односторонним. А это значит, что люди фактически оказываются отрезаны от районного центра, а любая прежде короткая поездка растягивается как минимум на полтора часа. Зачем понадобились такие дорожные эксперименты?

Изменения в дорожной схеме ввели в недоумение жителей сразу трех подмосковных деревень. Они обнаружили, что сами проголосовали за то, чтобы участок Алтуфьевского шоссе стал односторонним. А это значит, что люди фактически оказываются отрезаны от районного центра, а любая прежде короткая поездка растягивается как минимум на полтора часа. Зачем понадобились такие дорожные эксперименты?- Здесь всего у нас три километра до Москвы.Для наглядности Оксана Редина сначала рисует на бумаге, а потом показывает вживую самый короткий путь в Москву для жителей сразу трех деревень — Бородино, Ховрино и Сгонники. Дорога проходит через еще один важный для местных жителей населенный пункт — деревню Вешки.- Здесь у нас центр Вешек, вся инфраструктура. И поликлиники, и аптеки, и детские учреждения, и школа.Новость о том, что движение в сторону Вешек планируют перекрыть, сделав дорогу односторонней, повергла местных жителей в шок. Причем узнали о грядущих изменениях случайно: на сайте администрации появилось постановление, прочитав которое, люди не сразу поверили своим глазам.- Было написано, что слушания проведены и жители двумя руками за перекрытие. Вы понимаете, что это обман?На общий сход пришли из всех окрестных деревень, в том числе старики и дети. Именно они, по словам местных жителей, пострадают в первую очередь, если новую схему движения все же утвердят.- Нам где-то 5-7 минут ехать до детского садика. Если эта дорога будет перекрыта, нам придется ехать через Осташковское шоссе, через МКАД.- Поднять ребенка утром в школу нужно будет теперь не в 7 часов утра, а в полшестого, наверное.По сложившемуся маршруту длиной около трех километров дорога на Вешки даже в утренние часы пик занимала не больше 15 минут. По предложенной администрацией схеме ехать придется аж 14 километров.- Пятнадцать минут при двустороннем движении и полтора часа — при одностороннем движении!- То, что нам предлагают — невообразимо!Тем же самым кружным путем придется добраться до ховринцев и бородинцев и врачам скорой помощи. "Кому и зачем понадобилось кардинально менять привычную схему движения", — недоумевают люди.- Здесь не такой большой поток, и для чего делается одностороннее, я не понимаю. Видимо, кому-то может быть что-то неудобно. Я аргументов никаких не видел.Причины сомнительных дорожных нововведений остались неизвестны. После того как в Интернете разместили петицию с более чем тысячей подписей, в местной администрации наконец услышали жителей."Принято решение обратное. Постановление отменено, и в поселке Вешки остается прежняя схема организации дорожного движения — двустороннее движение в оба направления", — сообщил заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи Владимир Барабаш.Но, даже одержав победу, местные жители не теряют бдительности. И с усиленным вниманием следят за всеми обновлениями на сайте администрации.