Исследователи из США советуют женщинам употреблять молоко с осторожностью: оказалось, что этот продукт может повышать риск развития рака груди на 80%. Правда, не все виды молока несут такую угрозу.

Коровье молоко, столь богатое белками и кальцием, издавна считается полезным продуктом. Так, согласно официальным рекомендациям американских диетологов, взрослому человеку следует употреблять три чашки молока в день.Однако учёные из США призывают женщин относиться к такому совету с осторожностью. Недавнее исследование показало, что потребление молока животного происхождения связано с повышенным риском развития рака молочной железы.В новой работе приняли участие почти 53 тысячи женщин из Северной Америки (29,7% из них были темнокожими). Их средний возраст составил 57 лет. На момент начала исследования у участниц не было онкологических заболеваний.Женщины несколько раз в неделю заполняли анкеты, в которых рассказывали о своём рационе, а также о физической активности, потреблении алкоголя, приёме гормональных и других препаратов. Кроме того, специалисты учитывали результаты скрининга рака молочной железы, репродуктивное здоровье пациенток, а также семейный анамнез (какие заболевания были у родственников).Период наблюдения за участницами составил восемь лет. За это время было зарегистрировано 1057 случаев рака молочной железы.Проанализировав все данные и факторы риска, авторы не обнаружили корреляции между употреблением соевого, миндального или овсяного молока и риском развития рака молочной железы.Между тем потребление коровьего молока (цельного, нежирного и обезжиренного) было связано с ростом этих рисков.Так, при употреблении от четверти до трети стакана такого молока в день вероятность развития рака молочной железы возрастала на 30%. При употреблении до одной чашки в день (240 миллилитров) — на 50%. А у тех женщин, которые пили две-три чашки молока в день, риск повышался на 70-80%.В то же время учёные не выявили значимых корреляций между потреблением большого количества молочных продуктов, в частности, сыра и йогурта, и риском развития данного онкологического заболевания.По предположению учёных, полученные данные объясняются наличием в молоке животного происхождения половых гормонов. Известно, что рак молочной железы является гормоночувствительным.Кроме того, потребление молочных и других животных белков также связано с более высоким уровнем в крови инсулиноподобного фактора роста-1, который, как считается, способствует развитию определённых видов рака.Исследователи полагают, что женщины могут снизить вероятность развития рака молочной железы, если заменят обычное молоко на "альтернативное" растительное.К слову, эту версию поддерживает другое исследование, показавшее, что у женщин, не употребляющих никаких продуктов животного происхождения (то есть строгих веганов), риск развития рака груди ниже, чем у женщин, придерживающихся оволактовегетарианства (употребляющих молоко и яйца).Подробнее о новом исследовании рассказывается в статье, представленной в издании International Journal of Epidemiology.Отметим, что эта работа была выполнена учёными из Университета Лома Линда (Loma Linda University), который был основан адвентистами седьмого дня. Они придерживаются ветхозаветных представлений о запрещённых видах продуктов питания и пропагандируют вегетарианство.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о главном недостатке всех видов молока из растительного сырья.