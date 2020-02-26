Ночь, парк культуры, кусты везде колышутся. Идет наряд милиции, останавливается возле кустов:
- По согласию? - спрашивает сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает женский голос.
Милиционеры идут дальше, останавливаются в темном месте у кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает другой мужской голос.
Идут дальше, останавливаются у следующих кустов:
- По согласию?
Мужской голос:
- По согласию!
- Да, черт возьми, не Вас спрашиваю!
Тот же голос:
- А я тут один!
еще анекдот!