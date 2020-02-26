Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом заболевшем коронавирусом COVID-2019 в стране. Инфекция заразила 61-летнего жителя, сообщает . Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй ..

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом заболевшем коронавирусом COVID-2019 в стране. Инфекция заразила 61-летнего жителя, сообщает .Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй новый коронавирус продолжает расширять географию. Зараженные уже появились США, Германии, Италии, Иране, Южной Корее и множестве других стран. По последним данным, по всему миру заболели более 80 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи человек скончались.