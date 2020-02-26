В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля 2020 года.

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля 2020 года.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что с таким предложением выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас, отметив, что 19 апреля в РФ заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.Клишас также предложил сделать 22 апреля, которое приходится на среду, выходным днем, который не будет вычитаться и компенсироваться за счет других праздничных и выходных дней.