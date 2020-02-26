На испанском автодроме Каталония завершился четвертый день официальных тренировочных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. По итогам среды лучший результат продемонстрировал резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица.

На испанском автодроме "Каталония" завершился четвертый день официальных тренировочных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". По итогам среды лучший результат продемонстрировал резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица.Поляк преодолел 53 круга, а лучшим временем стала 1 минута 16,942 секунды. В тройку лучших также вошли голландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing и мексиканец Серхио Перес из Racing Point.Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят завершил очередной день предсезонных тестов на четвертой строчке. Он опередил своего партнера по команде Пьера Гасли, ставшего в итоге пятым, а также действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes, приехавшего седьмым.