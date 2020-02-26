Мюнхенская Бавария сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после крупной выездной победы над лондонским Челси в первом матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.

Мюнхенская "Бавария" сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после крупной выездной победы над лондонским "Челси" в первом матче 1/8 финала. Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.Первый тайм остался "сухим" на голы, зато после перерыва были забиты все голы. Уже спустя десять минут полузащитник "Баварии" Серж Гнабри оформил дубль, а Роберт Левандовски забил третий гол команды, установив окончательный счет.На 83 минуте матча и без того плачевное положение "Челси" усугубилось удалением Маркоса Алонсо, получившего прямую красную карточку. Бразилец грубо сыграл против того же Левандовского, и после просмотра VAR покинул поле.Ответная встреча "Баварии" и "Челси" состоится 18 марта в Мюнхене.