Авиакомпания Deutsche Lufthansa AG сократит расходы для ограничение последствий эпидемии коронавируса. В частности, компания урежет административные расходы и предложит сотрудникам уйти в отпуск без сохранения зарплаты.

Авиакомпания Deutsche Lufthansa AG сократит расходы для ограничения последствий эпидемии коронавируса. В частности, компания урежет административные расходы и предложит некоторым сотрудникам уйти в отпуск без сохранения зарплаты.Lufthansa сократит проектные расходы на 10%, материальные расходы — на 20%, сообщает компания. Кроме того, Lufthansa расширит возможности для неполной занятости сотрудников. Компания приостановила также прием новых сотрудников.Lufthansa отменяет намеченные с апреля тренинги для бортпроводников и других сотрудников.Lufthansa и ее дочерние компании отменили полеты в материковый Китай до 28 марта и внесли изменения в график полетов в Гонконг. Компания намерена изменить частоту полетов во Франкфурт, Мюнхен и Цюрих. Сейчас 13 самолетов группы стоят на земле.Компания намерена представить пояснения относительно последствий распространения коронавируса 19 марта одновременно с выходом отчетности за IV квартал.Акции Deutsche Lufthansa подешевели в среду на 2,5%, за последний месяц — на 8,5%.