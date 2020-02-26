Он принял такое решение после разговора с Губернатором

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов подал в отставку. По информации «Владимирских Ведомостей», его последним рабочим днём станет 23 марта.Брусенцов принял такое решение после встречи с Губернатором Владимиром Сипягиным. В ближайшее время пройдёт отбор кандидатов на эту должность.Напомним, Максим Брусенцов занимался экономическим развитием региона, инвестиционной политикой, внешнеэкономической деятельностью, а также развитием туризма, предпринимательства, сферы услуг и т.д.