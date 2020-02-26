26.02.2020

2020-02-26 16:35:13

Максим Брусенцов ушел в отставку

23 марта станет последним рабочим днем для врио первого замгубернатора Максима Брусенцова. Решение об этом принято по результатам его встречи с главой региона.

Напомним, Максим Брусенцов курировал вопросы экономического развития региона, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности, промышленной политики, науки и импортозамещения, развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, туризма, сельского хозяйства и ветеринарии.

Напомним, что Бруснецов не прошел так называемый депутатский фильтр.

Обладминистрация принимает документы от претендентов на должность первого заместителя губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики.