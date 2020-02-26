Пятикратная победительница турниров теннисного Большого шлема и экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры. Последние полтора года спортсменка выступала очень неровно, испытывая последствия травмы плеча.

Пятикратная победительница турниров теннисного "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры. Последние полтора года спортсменка выступала очень неровно, испытывая последствия травмы плеча.Россиянка завоевала в теннисе множество титулов. Главные – это пять побед на турнирах "Большого шлема", причем Мария выиграла все четыре чемпионата – в Австралии, Франции (дважды), Англии и США, являясь, таким образом, обладательницей карьерного "Шлема", что удавалось немногим теннисисткам.Шарапова всего одержала 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации, из которых 36 – в одиночном разряде. Она также стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, победительницей Итогового чемпионата WTA в 2004 году, в составе сборной России обладательницей (2008) и финалисткой (2015) командного Кубка Федерации.В марте 2016 года Шарапова на специальной пресс-конференции сообщила, что в ее жизни произошла допинговая катастрофа – она призналась в применении запрещённого с января того года препарата мельдония. Решением Международной федерации тенниса она была дисквалифицирована и отбыла срок отстранения от тенниса в 15 месяцев.После этого теннисистка пыталась вернуться на высший уровень игры, но ей постоянно мешало состояние здоровья: спортсменка испытывала последствия травмы плеча, которая в конце концов стала хронической. Именно она стала главной причиной расставания с игрой для 32-летней спортсменки."Теннис — я прощаюсь", — написала теннисистка в специальном эссе, размещенном на сайте издания Vanity Fair.