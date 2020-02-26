В Каменске-Шахтинске маршрутка ушла под землю — провалилась в глубокую яму. При аварии никто не пострадал, однако одна из пассажирок повредила ногу, когда пыталась выбраться из салона автобуса.

В Ростовской области маршрутка, перевозящая 15 пассажиров, ушла под землю — провалилась в глубокую яму.Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском в 6:30 утра — неогороженная яма шириной около двух метров и глубиной 50 сантиметров находилась прямо на дороге. Водитель не заметил помеху и рухнул прямо в нее.При аварии никто не пострадал, поскольку маршрутка ехала с небольшой скоростью. Однако одна из пассажирок повредила ногу, когда пыталась выбраться из салона автобуса.Издание ГТРК "Дон-ТР", ссылаясь на службу ГИБДД, сообщило, что полицейские выясняют причины возникновения провала на дороге.